Источник сообщил более чем о 20 обысках по делу нарколога Брюна

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Более 20 обысков проведено по уголовному делу, в рамках которого проводятся следственные действия с директором московского научно-практического центра наркологии Евгением Брюном, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее сообщалось, что с Брюном и вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым проводятся следственные действия. По их итогам он может быть задержан в порядке статьи 91 УПК, после чего ему изберут меру пресечения.

Источник сообщил, что Брюну и Якушеву вменяют нарушение в ходе заключения госконтрактов.