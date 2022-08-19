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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В Минздраве РФ заявили, что Брюн не является их главным внештатным специалистом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Минздраве России сообщили, что Евгений Брюн не является главным внештатным специалистом министерства.

"Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России в пятницу.

Отмечается также, что Минздрав РФ окажет необходимое содействие следствию.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что с Брюном и вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым проводятся следственные действия. По итогам Брюн может быть задержан.

Источник отметил, что Брюну и Якушеву вменяют нарушение в ходе заключения госконтрактов.

Минздрав России
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Что произошло за день: пятница, 19 августа

Источник сообщил о следственных действиях с главным наркологом РФ Евгением Брюном

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