Семь человек погибли в автоаварии с микроавтобусом и грузовиком в Дагестане

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Автоавария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика произошла в Ногайском районе Дагестана, есть жертвы и пострадавшие, сообщает УГИБДД республики в своем телеграм-канале.

"В субботу, приблизительно в 2:30, на 30 км автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Минводы" 60-летний житель Дагестанских Огней, управляя пассажирским автомобилем "Газель", по предварительной информации, уснув за рулём, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении

В результате автоаварии семь человек, в том числе ребёнок, погибли на месте происшествия, ещё пять человек с различными травмами доставлены в больницу.

По данным УГИБДД, все они родственники, которые направлялись в Ставрополь на свадьбу в качестве гостей. Информация предварительная, уточняется в сообщении.