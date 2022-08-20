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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Число жертв ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Дагестане выросло до восьми

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Скончалась еще одна пострадавшая в автоаварии с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика в Ногайском районе Дагестана в субботу, число жертв ДТП увеличилось до восьми человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Медики оказывают помощь пятерым пострадавших в автоаварии, среди которых - 9-летний ребенок.

Пострадавших планируют транспортировать на вертолете в специализированные клиники Махачкалы. Вертолет со специалистами уже вылетел в Ногайский район.

Прокуратура Дагестана взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП.

Как сообщалось, автоавария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика произошла в ночь на субботу на 30-м километре автодороги "Кочубей - Нефтекумск - Минводы" в Ногайском районе Дагестана. В результате ДТП семь человек погибли на месте, еще шестеро госпитализированы.

По данным УГИБДД, все они родственники, которые направлялись в Ставрополь на свадьбу в качестве гостей.

Дагестан
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