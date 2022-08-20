Четверо альпинистов потерялись в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на поиски четверых альпинистов, которые перестали выходить на связь, находясь в горном ущелье на высоте 3500 метров, сообщает ГУ МЧС России по КБР в субботу.

По предварительной информации, группа должна находиться в районе ущелья Курмычи в Эльбрусском районе. При выходе на маршрут группа не зарегистрировалась в МЧС.

К поиску альпинистов привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.