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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Четверо альпинистов потерялись в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на поиски четверых альпинистов, которые перестали выходить на связь, находясь в горном ущелье на высоте 3500 метров, сообщает ГУ МЧС России по КБР в субботу.

По предварительной информации, группа должна находиться в районе ущелья Курмычи в Эльбрусском районе. При выходе на маршрут группа не зарегистрировалась в МЧС.

К поиску альпинистов привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Кабардино-Балкария
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