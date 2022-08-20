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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Пропавшие альпинисты нашлись в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии нашли четверых альпинистов, которые перестали выходить на связь, находясь в горном ущелье на высоте 3500 метров, сообщает ГУ МЧС России по КБР в субботу.

"Спасатели помогли туристам спуститься до поселка Терскол. От дальнейшей помощи они отказались", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, спасатели Кабардино-Балкарии 20 августа выдвинулись на поиски четверых альпинистов, которые перестали выходить на связь.

По предварительной информации, группа должна была находиться на высоте 3500 метров в районе ущелья Курмычи в Эльбрусском районе. При выходе на маршрут группа не зарегистрировалась в МЧС.

К поиску альпинистов привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Кабардино-Балкария
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