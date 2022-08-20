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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Хуснуллин сообщил о работе 26 тысяч человек над восстановлением Донбасса

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Количество специалистов, задействованных в восстановлении Луганской и Донецкой народных республик, а также подконтрольных России территорий, будет увеличено, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"Провел штаб по восстановлению Донбасса и освобожденных территорий. Сейчас в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях работают порядка 26 тысяч человек. Мы будем наращивать количество, чтобы ускорить восстановление жилищного фонда, инфраструктуры и всех значимых социальных объектов", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, вице-премьер РФ сообщил, что отдельно рассматривается подготовка к отопительному периоду.

"Также обсудили два объекта, строительство которых поручил президент: медцентр ФМБА в Мариуполе и перинатальный центр в Донецке. Прорабатываем мастер-план всей Северодонецкой агломерации по аналогии с Мариуполем. Города там расположены близко, перетекают один в другой, поэтому и рассматриваем территорию комплексно. Сейчас обследуем территорию, уже провели анализ порядка 25 тысяч жилых домов", - отметил Хуснуллин.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации РФ на Украине, а Запорожская, Харьковская, Николаевская контролируются частично.

ДНР ЛНР Марат Хуснуллин
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