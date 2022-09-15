Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры Мариуполя к зиме в 80%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил готовность инфраструктуры Мариуполя к зиме в 80% и отметил, что с учетом имеющихся разрушений, это "неплохой результат".

Он напомнил журналистам, что в Мариуполе строительство идет по разработанному мастер-плану, в работах участвуют 10 тысяч строителей, есть понимание по срокам восстановления каждого строения.

Ранее в сентябре Хуснуллин заявлял, что в Мариуполе начали вручать ключи от первых квартир в трех новостройках.

"Сегодня в Мариуполе вручают ключи от первых квартир в новостройках.... Сегодня сданы три таких дома, и мы заселяем в 278 квартир семьи с детьми", - написал Хуснуллин.

"Небольшой среднероссийский город уже построен за 3-4 месяца", - добавил вице-премьер.