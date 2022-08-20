Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Часть жителей Якутии осталась без света из-за сбоев в энергосистеме в Приамурье

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Масштабные отключения электроэнергии, в том числе на каскаде Вилюйских ГЭС, произошли в Якутии из-за технологических сбоев в энергосистеме Амурской области.

"Сработала противоаварийная автоматика. Часть потребителей запитаны. Ведется восстановление энергоснабжения в Якутске и ряде районов республики", - сообщает ПАО "Якутскэнерго".

В министерстве ЖКХ и энергетики республики уточнили, что отключение электроснабжения произошло под действием защиты, оно вызвано технологическим нарушением в объединенной энергосистеме Востока в районе поселка Магдагачи Амурской области.

"Энергосистема Якутии перешла на изолированную работу. В Центральном энергорайоне Якутская ГРЭС и Якутская ГРЭС-2 перешли в режим работы на собственные нужды, на каскаде Вилюйских ГЭС отключились несколько машин. Ожидаем команду от системного оператора на сбор схемы восстановления энергоснабжения по Центральному и Западному энергорайонам", - отметили в министерстве.

Энергоснабжение планируется восстановить в сжатые сроки.

Якутия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд отправил под домашний арест бывшего главного нарколога РФ Брюна

Первые российские паспорта выдали в Харьковской области

Следствие попросило суд отправить Евгения Брюна под домашний арест

Следствие попросило суд отправить Евгения Брюна под домашний арест

В Белгородской области 49 домов повреждены из-за пожара на складе боеприпасов

Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га

Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га

Умер актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о 13 сбитых снарядах РСЗО "Ольха" в районе Каховской ГЭС и Мелитополя

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве до понедельника

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве до понедельника

Нарколог Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });