Часть жителей Якутии осталась без света из-за сбоев в энергосистеме в Приамурье

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Масштабные отключения электроэнергии, в том числе на каскаде Вилюйских ГЭС, произошли в Якутии из-за технологических сбоев в энергосистеме Амурской области.

"Сработала противоаварийная автоматика. Часть потребителей запитаны. Ведется восстановление энергоснабжения в Якутске и ряде районов республики", - сообщает ПАО "Якутскэнерго".

В министерстве ЖКХ и энергетики республики уточнили, что отключение электроснабжения произошло под действием защиты, оно вызвано технологическим нарушением в объединенной энергосистеме Востока в районе поселка Магдагачи Амурской области.

"Энергосистема Якутии перешла на изолированную работу. В Центральном энергорайоне Якутская ГРЭС и Якутская ГРЭС-2 перешли в режим работы на собственные нужды, на каскаде Вилюйских ГЭС отключились несколько машин. Ожидаем команду от системного оператора на сбор схемы восстановления энергоснабжения по Центральному и Западному энергорайонам", - отметили в министерстве.

Энергоснабжение планируется восстановить в сжатые сроки.