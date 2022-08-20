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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Агрегаты Вилюйских ГЭС в Якутии запущены в работу после сбоя в энергосистеме

Причиной проблемы могла стать гроза в Амурской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Энергетики Западного энергорайона Якутии восстановили электроснабжение потребителей после сбоя в Объединенной энергосистеме Востока в районе Магдагачи Амурской области, сообщает пресс-служба Западных электрических сетей.

"В настоящее время агрегаты Каскада Вилюйских ГЭС введены в работу, электроснабжение потребителей восстановлено. Отключение не повлекло последствий для энергосистемы Якутии", - говорится в сообщении.

Масштабный сбой в работе Объединенной энергосистемы Востока мог быть вызван грозой в Амурской области, заявили "Интерфаксу" в МЭС Востока (филиал "Россети ФСК ЕЭС").

"Кратковременное обесточивание питающих центров и ЛЭП произошло в результате срабатывания защитной автоматики в условиях грозы. Обстоятельства события уточняются. Электроснабжение отключенных потребителей в отдельных районах Якутии и Забайкальского края полностью восстановлено за 40 минут", - отметили в энергокомпании.

Как сообщалось, в субботу произошло технологическое нарушение в работе ОЭС Востока, из-за которого была приостановлена работа нескольких агрегатов каскада Вилюйских ГЭС и была отключена электроэнергия в центральной и западной частях Якутии.

Объекты ПАО "Якутскэнерго" с 2019 года работают в Объединенной энергосистеме Востока, в которую входят почти все регионы Дальнего Востока. При крупном аварийном отключении в одном из регионов на нее реагирует противоаварийная автоматика на всех энергообъектах системы.

Якутия
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