Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль, в котором ехала дочь философа Александра Дугина Дарья, взорвался в ночь на воскресенье в Московской области, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на очевидцев.

"Автомобиль Land Cruiser Prado взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы в 21:30. Внедорожник тут же потерял управление и, съехав на обочину, загорелся. К приезду пожарных, вызванных очевидцами ЧП, весь автомобиль был охвачен огнем", - говорится в публикации.

Когда автомобиль потушили, внутри был обнаружен сильно обгоревший труп, личность которого пока не установлена. Однако знакомые Дугина уже выразили ему соболезнования в связи с гибелью дочери. Кроме того, философ приехал на место трагедии и был "в шоке" от увиденного.

"В субботу Александр Дугин и его дочь Дарья присутствовали на патриотическом фестивале "Традиция", который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Одинцовской администрации", - сообщает "Коммерсантъ".

Планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, отмечает издание.

По данным журналистов, одна из рассматриваемых версий - покушение на общественного деятеля и идеолога "русского мира" Дугина. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее терактом, организованным Киевом.