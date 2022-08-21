По факту гибели дочери Дугина возбуждено уголовное дело об убийстве

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - По факту подрыва автомобиля дочери философа Александра Дугина Дарьи, в результате которого она скончалась, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СКР в своем телеграм-канале.

"20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автодороге сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена - это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая. Следствием прорабатываются все возможные версии совершения преступления, информировали в СКР.

Ранее сообщалось, что автомобиль с Дарьей Дугиной взорвался на Можайском шоссе накануне вечером. В субботу Александр Дугин с дочерью присутствовали на патриотическом фестивале "Традиция". Планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, но Дарья уехала на автомобиле одна.