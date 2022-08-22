Гражданин Ливии арестован в РФ из-за незаконного экспорта материалов двойного назначения

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы заключил под стражу гражданина Ливии Джуана Фатхи Эль-Хади, подозреваемого в попытке экспортировать из РФ материалы или технологии, которые могут быть использованы при создании оружия и военной техники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 22 августа 2022 года в отношении Джуан Фатхи Эль-Хади избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 21 октября 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее в понедельник в рамках этого дела был арестован Александр Неруш.

В суде уточнили, что Неруш и Эль-Хади подозреваются по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 189 УК РФ (приготовление к незаконному экспорту из РФ или передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконному выполнению работ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники).

Санкция по данной статье предусматривает наказание лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.