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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Суд оправдал фигурантов дела о хищении более 1 млрд рублей у Росавиации

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Юрьева, Владимира Мнишко и Вадима Евкина, которых обвиняли в хищении более 1 млрд рублей при оказании юридических услуг Росавиации, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В зависимости от роли каждого,им вменялось покушение на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и пособничество мошенничеству (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК).

Юрьев возглавляет московскую коллегию адвокатов "Межрегион", Мнишко занимает должность руководителя управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации, Евкин - бывший адвокат. Они были задержаны и арестованы в середине апреля 2019 года.

По версии следствия, в 2008 году Росавиация заключила контракт на оказание юридических услуг с "Межрегионом", который впоследствии продлевался в нарушение установленных процедур. В результате, утверждало следствие, с 2008 по 2018 год коллегия необоснованно получила более 1 млрд рублей.

Росавиация Мещанский суд Межрегион Сергей Юрьев Владимир Мнишко Вадим Евкин
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