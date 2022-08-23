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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Туристические проекты в 48 регионах получат гранты Ростуризма в 2023 году

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ростуризм завершил конкурсный отбор регионов, которым будут выделены гранты для поддержки не менее тысячи туристических проектов на общую сумму 5,3 млрд рублей, сообщила в понедельник глава ведомства Зарина Догузова.

"Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее тысячи проектов на 5,3 млрд рублей", - написала она в своем телеграм-канале.

В том числе, 44 региона получат 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также организацию национальных туристических маршрутов. На эти средства ведомство планирует поддержать 375 проектов.

Десять регионов получат 700 млн рублей на создание порядка 150 кемпингов и автокемпингов.

Еще более 1,5 млрд рублей получит 21 регион на реализацию 500 проектов, связанных с приобретением туристического оборудования, созданием электронных путеводителей, развитием туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретением оборудования для инфоцентров и пунктов проката, разработкой новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.

"Всего мы получили 231 заявку из 82 регионов. В отобранных регионах конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку пройдут в 2023 году", - добавила Догузова.

Зарина Догузова Ростуризм
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