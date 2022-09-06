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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей
Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Более 462 млрд рублей запланировано инвестировать в российскую туристическую отрасль до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Со следующего года до 2030 года только прямых бюджетных инвестиций в отрасль туризма у нас запланировано на 462 млрд рублей", - заявил Чернышенко на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

Он отметил, что в настоящий момент наблюдается огромной неудовлетворенный спрос, который немедленно необходимо удовлетворить.

"Если в 2020 году у нас финансирование было 11 млрд, то в текущем году уже более 75 млрд и эти цифры будут только возрастать", - добавил вице-премьер.

В середине мая Чернышенко заявлял о дополнительной поддержке туризма в размере почти 23 млрд рублей на стабилизацию экономики туризма и ее развитие в условиях санкционного давления.

Дмитрий Чернышенко ВЭФ
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