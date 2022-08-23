Активные природные пожары в Рязанской области зафиксированы на площади более 180 га

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Площадь активных природных пожаров в Рязанской области выросла до 183 га, тушение осложняется жаркой погодой и ветром с порывами до 10 м/с, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Площадь активного горения составляет 183 га", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, тушение природных пожаров осложняется жаркой погодой до 31 градуса и ветром с порывами до 10 м/с.

К ликвидации природных пожаров в регионе привлечены более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники. В тушении также задействованы 17 воздушных судов.

Сотрудники ведомства проводят круглосуточный мониторинг обстановки в Спасском, Рязанском и Клепиковском районах Рязанской области.

Врио главы региона Павел Малков написал в своем телеграм-канале в понедельник, что в Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации. "Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", - написал он.

По его словам, обстановка с лесными пожарами остается напряженной, площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны на понедельник, речь идет о 8-9 тыс. га.

Ранее режим ЧС из-за пожаров уже был введен в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах области, а также в Окском заповеднике. По факту пожаров возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).