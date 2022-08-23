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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров в РФ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, сообщили во вторник в пресс-службе кабинета министров.

Согласно сообщению, размещенному на сайте правительства, комиссию возглавил вице-премьер - руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда субъектов центральной части России", - говорится в сообщении.

В состав комиссии вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко, замначальника Главного штаба Сухопутных войск Минобороны РФ Альберт Будышкин и другие.

Первое заседание правительственной комиссии состоится сегодня, 23 августа.

Михаил Мишустин
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