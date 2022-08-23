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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Число самозанятых несовершеннолетних в РФ с 2021 г. выросло почти в два раза

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Количество получивших статус самозанятых несовершеннолетних в России с 2021 года выросло почти в два раза и составило около 77 тыс. человек, следует из данных Минэкономразвития, представленных уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщила во вторник ее пресс-служба.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка оценила данные, представленные Минэкономразвития России, о росте в стране числа самозанятых несовершеннолетних. По данным министерства, сегодня количество самозанятых граждан в возрасте до 18 лет составляет порядка 77 тысяч, что почти вдвое превышает показатели прошлого года", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Ранее Львова-Белова договорилась с главой Минтруда РФ Антоном Котяковым об упрощении порядка оформления занятости несовершеннолетних, добавили в пресс-службе. Новые форматы их трудоустройства планируется опробовать на базе региональных подростковых центров, создающихся в рамках стратегической программы уполномоченного "Подростки России".

В настоящий момент несовершеннолетние могут получить статус самозанятого с 14 лет с согласия родителей.

Мария Львова-Белова
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