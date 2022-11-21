Самозанятых планируют включить в программы добровольного страхования на случай болезни

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минтруд России представил на общественное обсуждение новую модель добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, включив в нее самозанятых граждан, сегодня этим могут пользоваться индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

Законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

В пресс-службе привели слова министра труда и соцзащиты Антона Котякова, который сказал, что "при проработке новой модели социального страхования мы опирались на общественный запрос, мнение предпринимательского сообщества и самозанятых".

"В новой модели предусмотрен выбор страховой суммы - то есть, по сути гражданин сам определяет, какой размер выплат в случае болезни он хотел бы получать и исходя из этого уплачивает страховые взносы. С учетом специфики работы самозанятых граждан, предусмотрена возможность оформлять "страховые каникулы", оформлять страхование в приложении "Мой налог" буквально в один клик, как это сейчас происходит с государственным добровольным пенсионным страхованием", - уточнил Котяков.

В пресс-службе Минтруда добавили, что законопроект предусматривает, что гражданин сможет самостоятельно выбирать специальную страховую сумму - то есть сумму, из которой устанавливаются страховые выплаты. Это может быть 32 484 рубля (2 МРОТ за полный месяц) или 48 726 рублей (3 МРОТ за полный месяц). Действующая сейчас модель предусматривает лишь один вариант такой суммы - МРОТ.

Новая модель позволит получать выплаты в случае болезни, травмы, протезирования, карантина, процедуры ЭКО или аборта, ухода за заболевшими членами семьи, в том числе - ребенком, во время санаторно-курортного лечения. Размер ежемесячного взноса составит 1247,38 рублей в месяц, если гражданин выбрал страхуемую сумму равную 2 МРОТ, и 1871 рубль, если выбрана сумма равная 3 МРОТ.

Право на выплату страховых пособий у застрахованного гражданина возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. При этом предусматривается переходный период для индивидуальных предпринимателей и других категорий граждан, которые уже пользуются добровольным социальным страхованием.