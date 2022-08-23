РФ в этом году может остаться без сайры

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рыбопромысловый флот РФ пока не приступил к промыслу популярной у россиян рыбы – сайры. Об этом сообщается в пресс-релизе Росрыболовства со ссылкой на Тихоокеанский филиал ФГБНУ "ВНИРО" (ТИНРО).

Вопрос о ходе путины пелагических видов рыб (сайра, скумбрия, сардина иваси) накануне обсуждался на заседании штаба по организации добычи этих видов рыб.

"К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как было отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономзону", - говорится в сообщении.

В открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13 661 тонну.

В то же время к 22 августа общий вылов сардины иваси и скумбрии составил 87,7 тыс. тонн, что на 0,5% больше, чем годом ранее. Основная доля приходится на сардину иваси – 62,3 тыс. тонн. Скумбрии добыто 25,4 тыс. тонн. На прошлой неделе на промысле работали 10 российских рыбопромысловых судов (все суда в российских водах), что на 5 судов меньше, чем в 2021 году.

По данным ТИНРО, уловы сардины высокие, суточный вылов у отдельных судов превышает 500 тонн, вылов за неделю составил 7 854 тонны.

Отмечается, что по поручению Росрыболовства дальневосточные теруправления ведомства просят судовладельцев ловить больше рыбы, так как объема рыбы, рекомендованного наукой для освоения, значительно больше, и нынешних темпов вылова недостаточно.

По предварительной информации, рыбопромышленники намерены увеличить флот на пелагических объектах осенью, начиная с октября. Промысел будет идти до конца года.