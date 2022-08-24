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Росрыболовство надеется, что сайру для рынка РФ поставят иностранные суда

Росрыболовство надеется, что сайру для рынка РФ поставят иностранные суда
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Росрыболовство ждет поставки сайры от иностранных судов и заверяет, что проблем с обеспечением рынка этой рыбой не будет.

"В районе промысла пелагических объектов (сардина, скумбрия, сайра) традиционно находится плавбаза "Всеволод Сибирцев", которая принимает уловы (сырье) на переработку от российских рыбопромысловых судов, которые работают в море и не оборудованы фабриками. В том числе сырье сдают и иностранные суда, которые работают на сайре в открытом море за пределами российских вод, но имеют разрешение пересекать границу", - говорится в сообщении ведомства.

"Рыба меняет пути миграций", но сайра на полках будет, подчеркивается в документе.

Накануне Росрыболовство со ссылкой на Тихоокеанский филиал ФГБНУ "ВНИРО" (ТИНРО) сообщило, что к промыслу сайры российские суда не приступали, и в этом году вряд ли стоит ожидать появления этой рыбы в российской экономической зоне.

Росрыболовство
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