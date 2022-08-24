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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

В центре им. Гамалеи разрабатывают мРНК-платформу для создания вакцин

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - До конца года в России появится мРНК-платформа, на основе которой можно создавать различные типы вакцин. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе центра имени Гамалеи Минздрава Денис Логунов

"В настоящее время мы выходим на доклинические исследования в рамках существующего госзадания, где платформа по мРНК-вакцинам записана. До конца года мы получим и токсикологические данные, и не только данные по эффективности, и в стране будет мРНК-платформа, на основе которой можно делать много чего, не только антиковидные вакцины", - сказал Логунов на международной научно-практической онлайн-конференции "Всероссийский дискуссионный клуб COVID-19 UPDATE"

Он добавил, что в центре имени Гамалеи не прекращается работа и по аденовирусной платформе для вакцин. "Мы ведем активную работу по актуализации нашей аденовирусной платформы (на основе которой сделана вакцина "Спутник V" - ИФ), но мы не можем не видеть, что мРНК-вакцины достигли определенного успеха, и это, безусловно, позитивно", - сказал Логунов.

Минздрав центр имени Гамалеи
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