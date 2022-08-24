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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Центр Гамалеи запланировал производство актуализированной COVID-вакцины

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Научный центр имени Гамалеи Минздрава РФ в ближайшие два месяца может приступить к производству модифицированной под актуальный штамм коронавируса вакцины. Об этом сообщил заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов.

"В ближайшие два месяца мы сможем, наверное, выйти с актуализированным вариантом вакцины на производственные мощности в стране", - сказал Логунов на международной научно-практической онлайн-конференции "Всероссийский дискуссионный клуб COVID-19 UPDATE".

По его словам, сейчас в России создана рабочая группа с участием Минздрава, которая должна ускорить и оптимизировать процесс исследований и регистрации противокоронавирусных препаратов.

"Наша задача доказать, что вакцина эффективна, безопасна, но при этом чтобы не растягивали исследование на максимум. По такому пути идет весь мир, Британия - это очень ограниченный объем клинических исследований - до 300 пациентов", - сказал Логунов.

Он также отметил, что центр близок к завершению клинических исследований препарата от коронавируса на основе антител.

"У нас есть препарат уже во второй фазе клинических исследований - антительный, это моноклональные антитела, который также ориентирован на терапию ковидной инфекции", - отметил Логунов.

"Я очень надеюсь, что в ближайшие два, три, максимум четыре месяца мы сможем похвастаться уже регистрацией антительного препарата", - уточнил он.

Центр имени Гамалеи Минздрав
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