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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Третий за месяц температурный рекорд побит в Петербурге

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Суточный температурный максимум для 24 августа обновлен в Петербурге в среду, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В полдень температура воздуха в северной столице достигла отметки в плюс 27,6 градусов, что на 0,1 градуса выше, чем суточный рекорд этого дня, установленный в 1939 году", - написал Леус в соцсети.

Синоптик отметил, что температура воздуха в городе продолжает расти, в связи с чем окончательное значение нового погодного достижения станет известно к концу дня.

В Петербурге этот рекорд является третьим за месяц: два суточных температурных максимума были обновлены 17 и 18 августа (свыше плюс 30 градусов).

Петербург
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