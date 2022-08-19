Жара в Петербурге обновила второй подряд суточный рекорд

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге четверг, 18 августа 2022 года, стал самым жарким для этой даты днем в истории метеонаблюдений.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в пятницу написал в телеграм-канале, что в четверг воздух в северной столице прогрелся до плюс 30,6 градусов. Таким образом, указал синоптик, был обновлен рекорд дневной температуры для 18 августа. Предыдущий максимум, установленный в 1941 году, ниже вчерашней температуры на 0,7 градусов.

Леус добавил, что четверг стал в северной столице самым жарким днем с начала августа.

В среду, 17 августа, в Петербурге также был обновлен суточный температурный рекорд. По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, термометры показали плюс 30,1 градусов, что на 0,2 градуса выше актуального ранее максимума, зафиксированного в 2008 году.

Всего с начала лета жара в Петербурге обновила четыре дневных температурных рекорда: два в августе и два в июле.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу Петербург ждет тридцатиградусная жара. В выходные в городе станет на несколько градусов прохладнее.