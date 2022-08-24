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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Дело о покушении на убийство возбуждено из-за поджога администрации Орловской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после попытки поджога здания администрации Орловской области, в результате которой пострадал охранник, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, около 8:00 среды неизвестный бросил во входную дверь здания обладминистрации бутылку с зажигательной смесью. В результате охранник получил ожоги ног.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Ранее о попытке поджога административного здания в своем телеграм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он предположил, что инцидент может быть связан с Днем независимости Украины, отмечаемым там 24 августа.

"Если кто-то решил так отметить День независимости Украины, то говорю еще раз - мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать", - написал Клычков.

Орловская область
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