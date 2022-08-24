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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

В дверь здания правительства Орловской области бросили "коктейли Молотова"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Утром в среду в двери центрального входа в здание правительства Орловской области бросили две бутылки с зажигательной смесью, пострадал тушивший огонь охранник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, это произошло около 7:50 утра. Судя по фотографии в телеграм-канале Клычкова, деревянная дверь немного обгорела снаружи, стекла уцелели.

Губернатор назвал случившееся "удивительным инцидентом".

"Если кто-то решил так отметить День независимости Украины, то говорю еще раз - мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать", - написал Клычков.

По его словам, в случившемся разберутся правоохранительные органы.

Орловская область Андрей Клычков Украина Донбасс Орел
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