На возмещение МСП комиссии за использование СБП выделено еще 800 млн рублей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило дополнительные 800 млн рублей из своего резервного фонда на программу компенсации расходов малому и среднему бизнесу (МСП) за использование Системы быстрых платежей (СБП). Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Бизнес получит компенсации банковской комиссии за пользование СБП с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Решение субсидировать малому и среднему бизнесу использование СБП было принято в июле 2021 года и с тех пор не раз продлевалось. Общий объем господдержки с учетом нынешнего дополнительного финансирования составил 1,8 млрд рублей.

Сейчас комиссия за использование СБП для бизнеса составляет 0,4% - 0,7%.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан делать переводы в пользу государства (C2G-операции) и другие опции.