Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

На возмещение МСП комиссии за использование СБП выделено еще 800 млн рублей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило дополнительные 800 млн рублей из своего резервного фонда на программу компенсации расходов малому и среднему бизнесу (МСП) за использование Системы быстрых платежей (СБП). Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Бизнес получит компенсации банковской комиссии за пользование СБП с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Решение субсидировать малому и среднему бизнесу использование СБП было принято в июле 2021 года и с тех пор не раз продлевалось. Общий объем господдержки с учетом нынешнего дополнительного финансирования составил 1,8 млрд рублей.

Сейчас комиссия за использование СБП для бизнеса составляет 0,4% - 0,7%.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан делать переводы в пользу государства (C2G-операции) и другие опции.

Правительство Михаил Мишустн Банк Росссии СБП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Аэрофлот" и "Победа" получат еще 1,5 млрд руб. на возврат денег за отмененные рейсы

"Аэрофлот" и "Победа" получат еще 1,5 млрд руб. на возврат денег за отмененные рейсы

Правительство РФ запустит новую программу по расселению аварийного жилья

Минприроды обяжет регионы помогать соседям тушить природные пожары

Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий

Президент РФ предостерег от "разбазаривания" территорий заповедников в ходе их развития

Минприроды РФ назвало поджоги причиной части пожаров в ЦФО

Минприроды РФ назвало поджоги причиной части пожаров в ЦФО

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

Великобритания снизила импорт из России до исторического минимума

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 40 231 новый случай COVID-19

Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил, что поставки Украине иностранного оружия затягивают конфликт

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });