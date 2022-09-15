В Москве продлили льготное кредитование малого и среднего бизнеса до конца 2023 г.

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Более 1,2 млрд рублей выделит московская мэрия на реализацию столичной программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Благодаря дополнительному финансированию из городского бюджета кредитные учреждения смогут сохранить существующие условия субсидирования процентной ставки по ранее выданным кредитам примерно 10 тыс. малых и средних предприятий до конца 2023 г.", - говорится в сообщении.

Речь идет о сумме субсидии в размере 1,21 млрд руб.

В 2020-2021 годах кредиты по льготной ставке (6-8% годовых) получили свыше 22 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая сумма предоставленных кредитов превысила 168 млрд руб.