Неизвестный попытался убить члена СПЧ Игоря Каляпина

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Неизвестный напал на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, правозащитник находится в больнице, нападавший задержан, сообщила в четверг пресс-служба СПЧ.

"В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия", - говорится в телеграм-канале Совета по правам человека.

В настоящий момент Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, отмечается в сообщении.