Глава СПЧ не видит связи между нападением на Каляпина и его правозащитной деятельностью

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что не считает нападение на члена СПЧ Игоря Каляпина связанным с его правозащитной работой.

"Я в курсе произошедшего и на связи с Игорем Александровичем. Работают правоохранительные органы. Пока не вижу здесь никакой связи с его правозащитной деятельностью", - приводятся слова Фадеева в телеграм-канале СПЧ.

Вечером в среду на члена СПЧ, основателя и бывшего главу межрегиональной общественной организации "Комитет против пыток" (признана НКО-иноагентом и самораспущена) Игоря Каляпина в его доме в Нижегородской области напал неизвестный, пытавшийся его задушить, сообщалось ранее в четверг в телеграм-канале СПЧ.

Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, нападавший задержан.