Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Глава СПЧ не видит связи между нападением на Каляпина и его правозащитной деятельностью

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что не считает нападение на члена СПЧ Игоря Каляпина связанным с его правозащитной работой.

"Я в курсе произошедшего и на связи с Игорем Александровичем. Работают правоохранительные органы. Пока не вижу здесь никакой связи с его правозащитной деятельностью", - приводятся слова Фадеева в телеграм-канале СПЧ.

Вечером в среду на члена СПЧ, основателя и бывшего главу межрегиональной общественной организации "Комитет против пыток" (признана НКО-иноагентом и самораспущена) Игоря Каляпина в его доме в Нижегородской области напал неизвестный, пытавшийся его задушить, сообщалось ранее в четверг в телеграм-канале СПЧ.

Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, нападавший задержан.

СПЧ Игорь Каляпин Валерий Фадеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей

Следствие запросило для Евгения Ройзмана запрет определенных действий

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с марта за сутки выявили более 43 тыс. заболевших коронавирусом

В РФ впервые с марта за сутки выявили более 43 тыс. заболевших коронавирусом

"Роскосмос" завершил испытания самого мощного в мире ракетного двигателя

"Роскосмос" завершил испытания самого мощного в мире ракетного двигателя

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах Балтфлота в Калининграде

Неизвестный попытался убить члена СПЧ Игоря Каляпина

Неизвестный попытался убить члена СПЧ Игоря Каляпина

Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения экс-мэру Ройзману днем в четверг

Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения экс-мэру Ройзману днем в четверг

Осенний этап программы туристического кешбэка в России стартовал 25 августа

Осенний этап программы туристического кешбэка в России стартовал 25 августа

Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае

Что произошло за день: среда, 24 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });