Семьям добровольцев, погибших в СВО, предложили выплачивать пенсии по потере кормильца

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ разработало проект федерального закона о пенсионном обеспечении членов семей добровольцев, погибших или умерших в ходе российской спецоперации на Украине.

Информация о подготовке документа размещена в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект федерального закона подготовлен во исполнение решения президента Российской Федерации от 20 июля 2022 года, в части назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших (умерших) граждан, которые добровольно выполняли задачи в ходе проводимой Российской Федерацией специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики, расчет которой должен производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в описании законопроекта.

Там поясняется, что действие предлагаемого закона будет распространяться на нетрудоспособных членов семей добровольцев.

Полностью законопроект пока не опубликован, так как сейчас "проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза".

Указано, что общественное обсуждение будет проходить с 25 августа по 8 сентября 2022 года.

"Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2023 года", - сказано в описание проекта.