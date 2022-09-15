Глава Крыма сообщил о формировании батальонов добровольцев для участия в СВО

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Добровольцев готовят в Крыму для выполнения задач в рамках специальной военной операции (СВО), продолжается формирование новых батальонов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах.

Аксенов уверен, что необходимо приложить все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить мир.

"Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело", - заявил глава Крыма.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская, Запорожская и Харьковская области частично находятся под контролем российских сил.