Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

Глава Крыма сообщил о формировании батальонов добровольцев для участия в СВО

Глава Крыма сообщил о формировании батальонов добровольцев для участия в СВО
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Добровольцев готовят в Крыму для выполнения задач в рамках специальной военной операции (СВО), продолжается формирование новых батальонов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах.

Аксенов уверен, что необходимо приложить все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить мир.

"Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело", - заявил глава Крыма.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская, Запорожская и Харьковская области частично находятся под контролем российских сил.

Хроника 24 февраля – 15 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Аксенов Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ предостерегли США от поставок Украине дальнобойных ракет

Верховный суд прекратил работу сайта "Новой газеты"

Верховный суд прекратил работу сайта "Новой газеты"

"Интерфакс" и МГИМО запускают совместный онлайн-курс "Информационно-аналитические системы в корпоративном управлении"

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

"Единая Россия" получила 77% мандатов и должностей на выборах в сентябре

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 56 тыс. человек

Военная операция на Украине

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство

МЧС объявило о ликвидации пожара в цехе Кольской ГМК

В "Газпроме" отметили разорение многих иностранных подрядчиков из-за санкций

Шольц не заметил перемен в позиции Путина по Украине в последней беседе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });