Скоростной дублер трассы А-147 Джубга-Сочи будут строить поэтапно до 2036 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Скоростная автодорога Горячий Ключ - Адлер в Краснодарском крае, которая станет дублером существующей трассы А-147 Джубга - Сочи и позволит разгрузить транспортный поток в период высокого туристического сезона, будет строиться поэтапно, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Технические решения, которые могут быть реализованы при строительстве автодорог южного кластера, обсуждались на Научно-техническом совете (НТС) госкомпании в четверг.

Результаты транспортного моделирования подтверждают необходимость строительства четырехполосной автомобильной дороги на пяти приоритетных участках: от города Горячий Ключ до села Агой (Туапсинский район - ИФ), а также обходы населенных пунктов – Туапсе, поселка Лазаревское, Адлера, Сочи (третья очередь обхода).

Общая протяженность этих участков, которые предлагается вводить поэтапно до 2035 года включительно, составит более 100 км.

Согласно поручению президента РФ, госкомпания "Автодор" проработала возможные варианты трассировки дороги в этих районах и основные технические решения. В сентябре они должны быть представлены в правительство РФ.

В мае 2022 года гендиректор ООО "Автодор-Инжиниринг" ("дочка" госкомпании "Автодор") Константин Могильный в ходе форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" сообщал, что "Автодор" разработал технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства скоростной автодороги Горячий Ключ - Адлер. В рамках ТЭО рассматривались два варианта строительства трассы.

"Первый вариант предусматривает маршрут Горячий Ключ - Туапсе - Сочи. Второй вариант, так называемый прибрежный, Горячий Ключ - Джубга - Сочи с выделением трех обходов населенных пунктов: Туапсе, поселок Лазаревское и третьей очереди обхода Сочи. Также рассматривается вариант строительства участка обхода Адлера", - говорил Могильный, отмечая, что второй вариант наиболее приоритетный.

Тогда же отмечалось, что протяженность скоростной автодороги Горячий Ключ - Адлер составит 174,6 км, количество полос движения - от двух до четырех. Прогнозная интенсивность движения к 2040 году составит более 10,5 тыс. автомобилей в сутки.

Существующая в настоящее время дорога Джубга - Сочи (А-147) является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период. Время пути на существующем маршруте составляет от 6 до 14 часов.