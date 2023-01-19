"Автодор" хочет построить трассу-дублер Джубга-Сочи к 2028 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Автодор" намерен построить трассу от Джубги до Сочи к 2028 году, сообщил журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, "Автодор" прорабатывает варианты строительства этой и других автотрасс южного кластера.

"В этом году начнем проектировать обход Адлера для того чтобы можно было расшить пробки, которые есть в Сочи. И в планах построить всю трассу от Джубги до Сочи - пока мы рассматриваем, что в 2027-2028 годах без каких-либо светофоров и пересечений в одном уровне сможем поехать от Петербурга до Черного моря", - сказал он.

Запуск движения по этой дороге позволит сократить время в пути и вывести транзитный транспорт из прибрежных населенных пунктов.

Как сообщалось, госкомпания "Автодор" в 2023 году планирует начать строительство скоростной автодороги Горячий Ключ - Адлер, которая станет дублером существующей трассы А-147 Джубга - Сочи и позволит разгрузить транспортный поток в период высокого туристического сезона.

Как говорил первый зампредседателя правления "Автодора" Игорь Коваль, проект будет реализовываться поэтапно. Всего предусмотрено строительство восьми участков. Первоочередным станет строительство участка обхода Адлера протяженностью 7,7 км.