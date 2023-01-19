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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

"Автодор" хочет построить трассу-дублер Джубга-Сочи к 2028 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Автодор" намерен построить трассу от Джубги до Сочи к 2028 году, сообщил журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, "Автодор" прорабатывает варианты строительства этой и других автотрасс южного кластера.

"В этом году начнем проектировать обход Адлера для того чтобы можно было расшить пробки, которые есть в Сочи. И в планах построить всю трассу от Джубги до Сочи - пока мы рассматриваем, что в 2027-2028 годах без каких-либо светофоров и пересечений в одном уровне сможем поехать от Петербурга до Черного моря", - сказал он.

Запуск движения по этой дороге позволит сократить время в пути и вывести транзитный транспорт из прибрежных населенных пунктов.

Как сообщалось, госкомпания "Автодор" в 2023 году планирует начать строительство скоростной автодороги Горячий Ключ - Адлер, которая станет дублером существующей трассы А-147 Джубга - Сочи и позволит разгрузить транспортный поток в период высокого туристического сезона.

Как говорил первый зампредседателя правления "Автодора" Игорь Коваль, проект будет реализовываться поэтапно. Всего предусмотрено строительство восьми участков. Первоочередным станет строительство участка обхода Адлера протяженностью 7,7 км.

Автодор Джубга Сочи Адлер Вячеслав Петушенко Горячий Ключ Игорь Коваль
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