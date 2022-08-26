Эксперт Роспотребнадзора допустил одновременное заражение ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Случай одновременного заражения коронавирусом, вирусом оспы обезьян и ВИЧ-инфекцией является редким, но не уникальным событием, мала вероятность того, что вирусы в организме заболевшего повлияют друг на друга, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Действительно, он (пациент - ИФ) одновременно заразился коронавирусом, вирусом оспы обезьян и ВИЧ-инфекцией. Такое возможно. Конечно, это первый описанный случай с оспой обезьян, но подобное случается с другими инфекционными заболеваниями. Событие редкое, но не уникальное. Этот случай говорит о том, что рискованное поведение - это всегда игра с огнем, где ставкой может быть жизнь", - сказал Семенов журналистам.

Он напомнил, что речь идет о заражении молодого мужчины, который, "во-первых, как утверждают зарубежные специалисты, страдает психическим расстройством, во-вторых, склонен к рискованному поведению".

"То есть мужчина поехал проводить каникулы в Испании, где имел незащищенные половые контакты. Поведение такого рода нельзя назвать типичным, тем более - безопасным", - сказал Семенов.

Говоря о том, смогут ли вирусы в организме заболевшего как-то повлиять друг на друга, Семенов заявил, что это "очень маловероятно", потому что "они биологически совершенно разные". "То есть рядом могут пастись носороги, жирафы и бегать вокруг гиены, но общих детей у них не будет", - добавил он.

Эксперт также отметил, что пациенты с ВИЧ-инфекцией в силу особенностей функционирования иммунной системы при заболевании другими вирусами распространяют их дольше, чем обычные пациенты, поэтому такие люди дольше выделяют и коронавирус, и вирус оспы обезьян.

"Это естественное следствие того, что иммунная система не может полностью подавить размножение вируса и вывести его из организма, потому что она отвлечена на борьбу с ВИЧ-инфекцией", - уточнил Семенов.

Ранее в СМИ со ссылкой на научное исследование в Journal of Infection появилась информация о первом случае одновременного заражения ВИЧ, коронавирусной инфекцией и оспой обезьян, который был зафиксирован в Италии.