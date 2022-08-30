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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:22

Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 601 546 898, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 488 509 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

Число случаев COVID-19 Число умерших пациентов
США 94 280 272 1 044 332
Индия 44 415 723 527 799
Бразилия 34 397 205 683 622
Франция 34 698 583 155 007
Германия 32 095 854 147 223
Великобритания 23 708 661 205 725
Италия 21 814 856 175 407
Южная Корея 23 142 479 26 689

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 832,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человека, Бразилии - 3 168, Франции - 2 348, Германии - 1 745, Великобритании - 2 735, Италии - 2 910, Южной Корее - 520. Сведения по США отсутствуют.

Хроника 09 января 2020 года – 30 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия
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