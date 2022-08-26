Григоренко поручил создать информсистему данных о лесопожарной обстановке

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории страны, сообщила пресс-служба кабинета министров в пятницу.

"Заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил Минприроды, Рослесхозу совместно с Аналитическим центром при правительстве и проектным офисом правительства в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей страны", - говорится в сообщении.

"Доступ к информационной системе получат все задействованные федеральные и региональные органы", - добавили в правительстве.

В сообщении говорится, что об этом шла речь на заседании правительственной комиссии по борьбе с лесными пожарами.

"Опыт показывает, что эффективность борьбы с пожарами повышается, когда все участники процесса располагают одинаковыми данными и получают их вовремя. Но нашей ключевой задачей является не только быстро тушить пожары, но и вообще не допускать их возникновения. Для этого понадобятся организационные изменения. Соответствующие предложения комиссией будут подготовлены", - заявил Григоренко.

В ходе заседания комиссии также было отмечено, что локализация пожаров в Рязанской области происходит в плановые сроки. Длина кромки активного горения за сутки сократилась в два раза.

В сообщении говорится, что распространение огня остановлено за счёт защитной полосы, вспаханной по периметру кромки пожаров. Случаев перехода пламени за пределы кромки не зафиксировано. Новые очаги за сутки не появились.

Между тем, добавили в правительстве, существенное сокращение кромки активного горения достигнуто за счёт работ по встречному отжигу. В результате общая площадь, пройденная огнём, запланированно увеличилась и составила 17,4 тыс. га.

В Нижегородской области и Республике Марий Эл пожары полностью локализованы, открытое горение ликвидировано. Продолжаются работы, чтобы исключить возможность повторного возникновения огня, говорится в сообщении.