Григоренко сообщил о локализации лесных пожаров в Рязанской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары на территории Рязанской области полностью локализованы, сообщил на очередном заседании правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена. Текущая задача - это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трех-пяти дней", - заявил Григоренко, чьи слова приводятся на сайте правительства.

По его данным, открытое горение на кромке пожаров потушено. Несколько новых очагов внутри минерализованной защитной полосы, вспаханной по периметру пожаров, оперативно ликвидированы.

Отмечается, что длина защитной полосы составляет порядка 100 км, ширина - до 20 м в отдельных местах. Она обустроена с целью недопущения дальнейшего распространения пожаров. Также этому способствовали работы по встречному отжигу, которые планово увеличивают общую площадь, пройденную огнем.

Также комиссия приняла решение о начале вывода людей и техники, привлеченных из других регионов, преимущественно Москвы. Сегодня группировка включает более девяти тысяч человек и более 2,5 тыс. единиц техники. Первый вывод запланирован на ближайшую ночь в связи с наименьшей загруженностью трассы.

Угроз для населенных пунктов нет. Пять населенных пунктов, которые находились в зоне риска, обнесены двойным кольцом защитной полосы. В них постоянно находится контингент людей, которые обеспечивают безопасность жилья.

В Нижегородской области и Республике Марий Эл пожары также локализованы. Продолжаются работы по борьбе с задымлением и ликвидации последствий пожаров.

На территории всех трех регионов постоянно мониторится лесопожарная обстановка.