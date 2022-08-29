В учениях "Восток-2022" задействуют более 50 тыс. военнослужащих

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Более 50 тыс. военнослужащих будут задействованы в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022", которое пройдёт 1-7 сентября на полигонах Восточного военного округа (ВВО), в акваториях Охотского и Японского морей, сообщает Минобороны РФ.

"Всего в СКШУ "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения", - говорится в сообщении.

Учениями "Восток-2022" будет руководитель начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, отметили в военном ведомстве.

На маневрах с 1 по 7 сентября войска отработают оборонительные и наступательные действия на семи полигонах ВВО - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

"Замыслом СКШУ "Восток-2022" предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и её союзников в зоне ответственности Восточного военного округа", - информирует Минобороны РФ.

"В основу розыгрышей тактических эпизодов СКШУ положены различные варианты совместных практических действий воинских контингентов Вооруженных сил РФ и государств-партнеров, основной из них планируется провести на полигоне "Сергеевский", - говорится в сообщении.

"Целями СКШУ являются: совершенствование навыков командиров и штабов по управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск при отражении агрессии на восточном направлении и в дальневосточной морской зоне, повышение совместимости и уровня взаимодействия при решении коалиционными группировками войск совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности в Восточном регионе", - заявили в Минобороны РФ.

"В ходе СКШУ также будет проверен уровень подготовленности органов военного управления при организации планирования операций на приморских направлениях, всестороннего обеспечения и управления группировками войск в ходе ведения военных действий", - отметили в военном ведомстве.

"Действия привлекаемых на СКШУ войск будут осуществлены в соответствии с положениями Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой", - заявили в Минобороны РФ.