В Минобороны РФ заявили, что учение "Восток-2022" не направлено против других стран

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Восток-2022" не направлено против других стран и носит оборонительный характер, заявили в руководстве Минобороны России.

"Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер", - сказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

По данным Минобороны РФ, СКШУ "Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба Валерия Герасимова на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В маневрах, которые пройдут с участием контингентов стран-партнеров, задействуют свыше 50 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

На учении в акватории Японского моря группировки сил Тихоокеанского флота РФ и военно-морских сил Китая отработают совместные действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, сказали в Минобороны РФ.

"Приоритетным направлением при разработке замысла учения являлась поэтапная проработка вариантов действий войск в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа", - сказал Фомин иностранным военным атташе.

По его словам, учения проводятся в соответствии с соглашением от 26 апреля 1996 года между РФ, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем об укреплении доверия в военной области в районе границы.

"Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава войск, попадающего под действие соглашения в его зоне применения на территории Российской Федерации, не превышает 6 тысяч человек", - сказал Фомин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в учениях задействуют органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

По данным Минобороны РФ, на учения "Восток-2022" свои контингенты, оперативные группы и наблюдателей направляют страны ОДКБ, ШОС и другие государства-партнеры. В их числе: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия и Таджикистан.