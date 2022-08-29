Ericsson до конца года закроет представительство в РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson до конца 2022 года закроет представительство в РФ и уволит всех сотрудников, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты головная компания Ericsson уведомила об этом российское подразделение 22 августа.

В Ericsson газете сообщили, что "по мере выполнения обязательств перед заказчиками" в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в РФ, обещая "финансовую и социальную" поддержку сотрудникам.

28 февраля Ericsson сообщила, что приостанавливает поставки клиентам в РФ и анализирует санкции, введенные на фоне военной спецоперации РФ на Украине. В апреле компания заявила о приостановке деятельности в РФ на неопределенный срок; сотрудники были отправлены в оплачиваемый отпуск.

Ericsson поставлял телеком-оборудование для крупнейших российских операторов, в том числе, ПАО "МТС" и Tele2.

Выручка АО "Эрикссон Корпорация" (учреждено в 1994 году) по итогам 2021 года составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль - 533,6 млн рублей.