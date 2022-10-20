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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Еricsson сократил квартальную чистую прибыль на 7%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сократилась на 7% и оказалась хуже прогноза рынка.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 5,21 млрд шведских крон ($464,4 млн) по сравнению с 5,75 млрд крон за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль в расчете на акцию снизилась до 1,56 кроны с 1,73 кроны годом ранее.

Квартальная выручка Ericsson выросла на 21%, до 68,04 млрд крон, по сравнению с 56,3 млрд крон за тот же период 2021 года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Ericsson в третьем квартале на уровне 5,7 млрд крон, выручку - 66,39 млрд крон.

Продажи коммуникационного оборудования увеличились на 19%, до 48,1 млрд крон, несмотря на то, что на показатель оказало негативное влияние сокращение выручки от продажи лицензий. Кроме того, компания зафиксировала рост издержек на логистику и закупку компонентов, а также на улучшение цепочек поставок.

Выручка от реализации облачного ПО и услуг поднялась на 4% и составила 14,2 млрд крон.

Компания ожидает выручку от продажи лицензий в четвертом квартале в размере 1-1,5 млрд крон. Подсчеты основаны на действующих контрактах, отмечается в отчетности.

Акции Ericsson с начала года потеряли в цене 27,7%.

Ericsson Швеция
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