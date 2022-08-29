Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 августа

Четвертый за август температурный рекорд побит в Петербурге

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Очередной суточный температурный максимум обновлен в Петербурге в воскресенье, 28 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В РоссииЖара в Петербурге обновила второй подряд суточный рекордЖара в Петербурге обновила второй подряд суточный рекордЧитать подробнее

В соцсети синоптик написал, что накануне воздух погрелся до плюс 30,7 градусов, что на 0,9 выше показателя 1997 года, ранее считавшегося рекордным.

Это погодное достижение стало в Петербурге четвертым за август: ранее три суточных температурных максимума были обновлены 17, 18 и 24 августа. Еще два температурных рекорда побиты в начале июля. Во всех случаях воздух прогрелся более чем до плюс 30 градусов.

Между тем с понедельника в северной столице станет прохладнее. Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в городе будет плюс 23 градуса, а в последние два дня лета установится осенняя погода: днем 30 августа ожидается плюс 18, 31-го - плюс 13. Возможны осадки.

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Убийство Дарьи Дугиной

ФСБ заявила еще об одном участнике убийства Дарьи Дугиной

Охранника приговорили к 180 часам обязательных работ за порчу картины в "Ельцин-Центре"

Что произошло за день: воскресенье, 28 августа

На рынке в Волгоградской области произошел пожар

Крупный лесной пожар в Ростовской области потушен

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных части пользователей

В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар

В Ростовской области локализовали крупный лесной пожар

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 300 га

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели 46,9 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заболели 46,9 тыс. человек

Что произошло за день: суббота, 27 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });