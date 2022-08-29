Четвертый за август температурный рекорд побит в Петербурге

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Очередной суточный температурный максимум обновлен в Петербурге в воскресенье, 28 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В соцсети синоптик написал, что накануне воздух погрелся до плюс 30,7 градусов, что на 0,9 выше показателя 1997 года, ранее считавшегося рекордным.

Это погодное достижение стало в Петербурге четвертым за август: ранее три суточных температурных максимума были обновлены 17, 18 и 24 августа. Еще два температурных рекорда побиты в начале июля. Во всех случаях воздух прогрелся более чем до плюс 30 градусов.

Между тем с понедельника в северной столице станет прохладнее. Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в городе будет плюс 23 градуса, а в последние два дня лета установится осенняя погода: днем 30 августа ожидается плюс 18, 31-го - плюс 13. Возможны осадки.