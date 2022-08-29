Документы на туристическую визу в Финляндию будут принимать только в четырех городах

И только по понедельникам

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - С 1 сентября граждане России смогут подавать документы на туристические визы в Финляндию только в четырех городах и только по понедельникам, разъяснил финский МИД.

Приниматься будут не более 500 визовых заявлений в день. Подать документы на туристические визы можо будет только в визовых центрах в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

"Если вы подали визовое заявление в неправильной категории, или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день. Обратите также внимание, что подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы", - отметили в МИД.

Ранее правительство Финляндии решило с 1 сентября ограничить выдачу шенгенских виз россиянам до одной десятой от прежнего уровня. Глава МИД страны Пекка Хаависто заявил, что вводимые визовые ограничения имеют символическое значение. Он также поддержал предложение приостановить упрощенный визовый режим с Россией. В этом случае цена визы поднимется с 35 до 80 евро. При этом Финляндия не планирует приостанавливать действие уже выданных россиянам виз, как это сделала Эстония.