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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:28

Что произошло за день: понедельник, 29 августа

Военные РФ заявили о неудачной попытке наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном, Logitech решил уйти из РФ, сооснователя "Диссернета" обвинили в финансировании экстремизма

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило о неудачной попытке наступления украинских войск в Николаевской и Херсонской областях. По данным министерства, Украина потеряла более 560 военных, 26 танков, 23 БМП, девять других бронемашин и два Су-25.

- Власти Энергодара заявили об артобстреле ВСУ вплотную к блокам Запорожской АЭС. Во временной администрации Запорожской области сообщили, что в результате удара была пробита крыша спецкорпуса, где хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС.

- ФСБ заявила еще об одном участнике убийства Дарьи Дугиной. В службе сообщили, что это "еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 г.р., который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной". Ранее исполнительницей преступления была названа гражданка Украины Наталья Вовк.

- Сооснователя "Диссернета" обвинили в финансировании экстремизма. По данным "Новой газеты", сотрудником которой является Андрей Заякин, следствие вменяет ему перечисление 1 тыс. руб. ликвидированной некоммерческой организации Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК; признана в России экстремистской и запрещена - ИФ). Суд назначил Заякину ограничение определенных действий.

- Замглавы Херсонской области Алексей Ковалёв найден застреленным в своем доме. Погибла также девушка, жившая с ним.

- Logitech решил уйти из РФ из-за "нестабильной ситуации", но надеется вернуться, когда будут подходящие условия.

- Охранника приговорили к 180 часам обязательных работ за порчу картины в "Ельцин-Центре". Ему назначены принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. 7 декабря 2021 года мужчина пририсовал глазки лицам на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из собрания Третьяковской галереи.

- Документы на туристическую визу в Финляндию будут принимать только в четырех городах РФ. Это Москва, Петербург, Петрозаводск и Мурманск. Кроме того, с 1 сентября приниматься будут не более 500 визовых заявлений в день.

- В России за сутки COVID-19 заболели 39 658 человек. Показатель заболеваемости в РФ на 100 тысяч населения за прошедшую неделю увеличился на 21,2% по сравнению с предыдущей.

- "КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие. Принятое решение автопроизводитель не комментирует.

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