Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

В России начнут создавать для мигрантов адаптационные центры

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал создание адаптационных центров для мигрантов в пилотном режиме.

Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в понедельник в ходе встречи с президентом рассказал ему, что в России нет инфраструктуры для создания таких центров.

"Если Вы позволите, то мы бы с коллегами начали эту работу, может быть, на нескольких пилотных регионах", - сказал Баринов.

По его словам, в таких центрах люди смогут узнать о традициях, обычаях, культуре России, получить правовую и психологическую поддержку.

"Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы", - ответил президент.

Владимир Путин Игорь Баринов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гособвинение во вторник запросит наказание для Ивана Сафронова по делу о госизмене

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Сургутом

В Ивановской области увеличили группировку по тушению лесного пожара

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров

Документы на туристическую визу в Финляндию будут принимать только в четырех городах

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 39 658 человек

Роспотребнадзор пока не планировал возобновлять COVID-ограничения в школах

Роспотребнадзор пока не планировал возобновлять COVID-ограничения в школах
Убийство Дарьи Дугиной

ФСБ заявила еще об одном участнике убийства Дарьи Дугиной

Охранника приговорили к 180 часам обязательных работ за порчу картины в "Ельцин-Центре"

Что произошло за день: воскресенье, 28 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });