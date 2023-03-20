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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Путин к июлю поручил подготовить предложения по миграционной политике

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и силовым ведомствам к 1 июля подготовить комплексные предложения по развитию миграционной политики. Он заявил об этом на коллегии МВД России.

"Прошу коллег из правительства, Совета Безопасности, Госсовета, МВД и других правоохранительных органов совместно предоставить именно комплексные предложения по дальнейшему развитию миграционной политики. Обязательно отработать эти вопросы с регионами и обязательно доложить к 1 июля текущего года", - сказал он.

Президент также потребовал отладить административные процедуры, связанные с миграцией, "максимально перевести их "в цифру", сделать понятными, четкими, доступными".

"Имею ввиду получение гражданства, оформление визы на жительство, разрешения на работу и других документов", - сказал он.

Путин также заявил о необходимости "комплексной оценки сферы миграции".

"Оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать, каковы требования к уровню их образования и общей культуры. Здесь множество факторов, и их нужно, конечно, все учитывать", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин МВД Совбез Госсовет
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