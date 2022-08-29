Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Прокуратура сообщила о семи пострадавших при вынужденной посадке Ми-8 в Югре

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вертолет, совершивший вынужденную посадку в Сургутском районе ХМАО-Югры, принадлежит авиакомпании "Горизонт", есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, пострадали семь человек", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, воздушное судно Ми-8 авиакомпании "Горизонт" совершило вынужденную посадку в 17 километрах от села Угут Сургутского района ХМАО-Югры в 16:25 по местному времени (14:25 по Москве).

Сургутская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Директор югорского "Центра медицины катастроф" Василий Костин сообщил "Интерфаксу", что пострадавших эвакуируют в Сургут.

"Нашими силами они эвакуируются в Сургут, в течение 10-15 минут будет посадка самолета, они будут транспортированы все в Сургутскую травматологическую больницу. Семь человек, все живые", - сказал Костин.

Он также добавил, что, по предварительным данным, у троих - травмы средней тяжести, у четверых - легкие.

Как сообщали ранее в экстренных службах, в 13:55 московского времени поступила информация, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку около Каюково в Сургутском районе. На борту - семь человек.

На место также вылетел вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра из Нижневартовска. Проверка проводится Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

ХМАО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сооснователю "Диссернета" Заякину вменили финансирование экстремизма

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%
Дело журналиста Ивана Сафронова

Гособвинение во вторник запросит наказание для Ивана Сафронова по делу о госизмене

Гособвинение во вторник запросит наказание для Ивана Сафронова по делу о госизмене

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Сургутом

В Ивановской области увеличили группировку по тушению лесного пожара

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров

Документы на туристическую визу в Финляндию будут принимать только в четырех городах

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 39 658 человек

Роспотребнадзор пока не планировал возобновлять COVID-ограничения в школах

Роспотребнадзор пока не планировал возобновлять COVID-ограничения в школах
Убийство Дарьи Дугиной

ФСБ заявила еще об одном участнике убийства Дарьи Дугиной

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });